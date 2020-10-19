Режим ЧС ввели в НАО из-за разлива нефти

Режим ЧС введён в районе разлива нефти с Харьягинского месторождения. Об этом сообщил губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный.
Он отметил, что межведомственная группа обследовала территорию инцидента. В настоящее время принимаются экстренные меры, направленные на устранение последствий утечки.
Сейчас главная задача — минимизировать негативные последствия разлива нефти! — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Бездудный добавил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего и оценить ущерб.
По словам губернатора, он распорядился максимально открыто проводить все работы и объективно информировать общественность.
Ранее NEWS.ru, писал, что 17 октября на поверхности реки Колва в районе Харьягинского месторождения появилось радужное пятно. Его причиной стала утечка нефтесодержащей жидкости из недействующего трубопровода. В ликвидации загрязнения были задействованы 37 человек и 10 единиц техники.