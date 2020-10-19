Режим ЧС ввели в НАО из-за разлива нефти

https://static.news.ru/photo/692f3c74-120d-11eb-98f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим ЧС введён в районе разлива нефти с Харьягинского месторождения. Об этом сообщил губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный.

Он отметил, что межведомственная группа обследовала территорию инцидента. В настоящее время принимаются экстренные меры, направленные на устранение последствий утечки.

Сейчас главная задача — минимизировать негативные последствия разлива нефти! — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Бездудный добавил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего и оценить ущерб.

По словам губернатора, он распорядился максимально открыто проводить все работы и объективно информировать общественность.

Ранее NEWS.ru, писал, что 17 октября на поверхности реки Колва в районе Харьягинского месторождения появилось радужное пятно. Его причиной стала утечка нефтесодержащей жидкости из недействующего трубопровода. В ликвидации загрязнения были задействованы 37 человек и 10 единиц техники.