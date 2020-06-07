Режим ЧС введён из-за COVID-19 в двух муниципалитетах на Сахалине

https://static.news.ru/photo/6e450bec-a97d-11ea-8534-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/lenskaya_jz-11675373

Правительство Сахалинской области решило ввести режим ЧС в двух муниципалитетах из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в Корсаковской ЦРБ и селе Ныш Ногликского района. Круг контактных лиц определён — все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, — говорится в пресс-релизе властей.

В Ныше коронавирусом заразился охранник, который работал на местном предприятии по лесопереработке. Специалисты установили, что с ним контактировали 93 человека. Их изолировали. Местным жителям рекомендовали оставаться дома. Идёт дезинфекция заведения.

В Корсаковском районе зафиксирована вспышка COVID-19 в местной центральной больнице. В медучреждении 10 пациентов и медицинских работников подхватили новую болезнь. Кроме того, один из врачей, заражённый коронавирусом, проводил медосмотры в порту. В связи с этим власти решили распространить режим ЧС на эти два объекта.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у приехавшего на заработки на Сахалин жителя Белоруссии. Таким образом, число заболевших коронавирусом на острове выросло до 51.