Режим ЧС введён из-за COVID-19 в двух муниципалитетах на Сахалине

Правительство Сахалинской области решило ввести режим ЧС в двух муниципалитетах из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Случаи заражения коронавирусом выявлены в Корсаковской ЦРБ и селе Ныш Ногликского района. Круг контактных лиц определён — все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, — говорится в пресс-релизе властей.
В Ныше коронавирусом заразился охранник, который работал на местном предприятии по лесопереработке. Специалисты установили, что с ним контактировали 93 человека. Их изолировали. Местным жителям рекомендовали оставаться дома. Идёт дезинфекция заведения.
В Корсаковском районе зафиксирована вспышка COVID-19 в местной центральной больнице. В медучреждении 10 пациентов и медицинских работников подхватили новую болезнь. Кроме того, один из врачей, заражённый коронавирусом, проводил медосмотры в порту. В связи с этим власти решили распространить режим ЧС на эти два объекта.
По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.
В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).
Ранее NEWS.ru сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у приехавшего на заработки на Сахалин жителя Белоруссии. Таким образом, число заболевших коронавирусом на острове выросло до 51.
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