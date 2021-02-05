Рэпера Славу КПСС задержали из-за участия в митинге

Подробностей он не рассказывает. Также неизвестно, в какой отдел едет рэпер.
Музыканта на Невском проспекте 2 февраля заметил корреспондент «Фонтанки». Тогда он ограничился коротким комментарием: «Мы не взаимодействуем по СМИ. Мы — радикалы».
2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы и в Петербурге начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.
Как ранее передавал NEWS.ru, порядка 80 детей задержали сотрудники правоохранительных органов 31 января во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Она уточнила, что жалоб по этому поводу в аппарат детского омбудсмена по столице не поступало. Среди задержанных большая часть являлась школьниками.