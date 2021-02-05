Рэпера Славу КПСС задержали из-за участия в митинге

https://static.news.ru/photo/93bd7ab8-6894-11eb-bb29-96000091f725_660.jpg Слава КПСС Фото: ЧУДОВИЩЕ ПОГУБИВШЕЕ МИР/twitter.com

Рэпер Слава КПСС (он же Гнойный) написал у себя в соцсетях, что его задержали и везут в отдел полиции. Он участвовал в акции протеста 2 февраля.

Задержали за участие в митинге, — написал музыкант в соцсетях.

Подробностей он не рассказывает. Также неизвестно, в какой отдел едет рэпер.

Музыканта на Невском проспекте 2 февраля заметил корреспондент «Фонтанки». Тогда он ограничился коротким комментарием: «Мы не взаимодействуем по СМИ. Мы — радикалы».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы и в Петербурге начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.

Как ранее передавал NEWS.ru, порядка 80 детей задержали сотрудники правоохранительных органов 31 января во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Она уточнила, что жалоб по этому поводу в аппарат детского омбудсмена по столице не поступало. Среди задержанных большая часть являлась школьниками.