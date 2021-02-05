Рэпера Гнойного отпустили из отдела с протоколом за мелкое хулиганство

В Петербурге рэпера Славу КПСС (он же Гнойный) отпустили из 78 отделения полиции. Ему выписали протокол за мелкое хулиганство.
Ранее его задержали за участие в акции протеста 2 февраля.
О своём освобождении Гнойный
При этом он опубликовал часть протокола, в котором было зафиксировано, что Гнойный 2 февраля на Невском проспекте выкрикивал названия половых органов, публично выражался грубой нецензурной бранью, пренебрегал интересами общества и игнорировал «правила приличия и благопристойности».
Ранее NEWS.ru писал, что на несанкционированной акции в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность.
Детский омбудсмен области Тамара Литвинова заявила, что в школе мать предупреждали, что её ребёнок может иметь намерения участвовать в несанкционированном митинге. Также женщине сообщили об ответственности родителей.