Матери задержанной на митинге в Петербурге 11-летней девочки грозит суд

https://static.news.ru/photo/856acebe-649a-11eb-b888-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На несанкционированной акции в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность.

Детский омбудсмен области Тамара Литвинова заявила, что в школе мать предупреждали, что её ребёнок может иметь намерения участвовать в несанкционированном митинге. Также женщине сообщили об ответственности родителей.

Не исключено, что мать может быть привлечена к ответственности по ст. 125 УК РФ о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетнего, — цитирует Литвинову «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что девочка была доставлена в один из территориальных отделов полиции города. Полицейские связались с её матерью, и, когда она приехала, передали ей ребёнка. Омбудсмен отметила, что в этом случае подросток подвергся опасности по недосмотру родителей.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Ему предъявили обвинение в том, что он не отмечался в полиции, когда лечился в ФРГ от отравления. Теперь ему грозит замена условного срока на реальный.

Накануне во многих российских городах прошли несанкционированные протесты в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Всего по всей стране задержали 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта, писал NEWS.ru.