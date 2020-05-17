Регионы РФ планируют ужесточить требования к торговле спиртным в домах

https://static.news.ru/photo/e282a7ee-98cf-11ea-a356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно половина регионов России планирует ужесточить требования к торговле алкогольными напитками в жилых домах. Предпринимателям собираются запретить продавать спиртное в помещениях площадью менее 50 квадратных метров, сообщил в разговоре с журналистами председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин.

Он подчеркнул, что такой закон уже приняли в ряде регионов страны, например в Брянской и Московской областях. Однако вступить в силу соответствующая норма может на территории всех субъектов РФ.

Такая мера может коснуться и ресторанов, площадь которых равняется 120 кв. метрам с учётом кухни, склада и иных помещений, — цитирует Небольсина «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, вступивший в силу закон о запрете продажи спиртных напитков в заведениях, которые расположены в многоквартирных домах, прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он назвал нормативный акт правильным и справедливым.