Ребенок засунул шпильку в розетку и попал в реанимацию в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в реанимацию после того, как засунула шпильку в розетку, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Состояние ребенка врачи оценили как среднетяжелое.

Трагедия случилась 13 марта около 18:00 в квартире на улице Академика Байкова. Девочку госпитализировали в детскую больницу № 2, где у нее диагностировали электротравму.

Накануне в Ленинградской области 12-летнего мальчика госпитализировали после жалобы на сильную головную боль. Мать дала ему таблетку анальгина, но она не помогла. Ребенок впал в кому, после чего его поместили в реанимацию Шлиссельбургской горбольницы.

Ранее в Петербурге двухлетний мальчик наглотался магнитных шариков и попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи, боровшиеся за его жизнь, рассказали, что четыре шарика прошли в кишечный тракт, еще два остались в желудке. Инородные тела были обнаружены лишь через несколько дней после госпитализации ребенка.

До этого 11-летний школьник из Москвы опьянел от выпитого на завтрак йогурта и был госпитализирован. В больнице установили, что ребенок страдает от заболевания печени — так называемого жирового гепатоза. Как выяснилось, организм не переварил выпитый школьником йогурт и выбросил в кровь эндогенный спирт.