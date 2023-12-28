Ребенок скатился с горки на «ватрушке» под колеса грузовика и погиб В Кемерово ребенок погиб под колесами грузовика во время катания с горки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области восьмилетний ребенок погиб под колесами грузовика, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженске, когда пострадавший катался с горки во дворе дома.

27 декабря вечером ребенок катался с горки во дворе жилого дома. Во время съезда на «ватрушке» он скатился под колеса проезжающего грузовика, — заявил собеседник издания.

Прибывшие на место медики попытались спасти пострадавшего, однако он скончался в машине скорой помощи. Водитель грузовика после происшествия скрылся, правоохранители объявили в городе план «Перехват». Мужчину задержали, его транспортное средство поместили на спецстоянку. Водителю вручена подписка о невыезде. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чувашии 10-летняя девочка погибла под колесами грузовика. Проверка водителя на алкоголь показала, что он был трезв, однако правоохранители выявили ряд других нарушений. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Также сообщалось, что в Москве 23-летний водитель Ford сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Инцидент произошел на Онежской улице, пострадавшего госпитализировали с травмами.