Водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В Москве водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщает местная прокуратура. По информации ведомства, ребенок госпитализирован. Авария произошла на улице Онежской.

23-летний водитель Ford по неизвестным причинам наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик получил травмы, его госпитализировали и оказывают необходимую помощь.

Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. Кроме того, ведомство проследит за ходом доследственной проверки и принятием процессуального решения по ее результатам.

Ранее в Алма-Ате автобус въехал в толпу людей, в результате чего погибли три человека. Еще четверо, в том числе 15-летний подросток, получили различные травмы. Уточняется, что женщина-водитель потеряла сознание во время движения, так как ее ударил один из пассажиров.

Также сообщалось о ДТП с участием двух такси на Волоколамском шоссе в Москве. Столкновение оказалось такой силы, что один из автомобилей после удара в бок вылетел на тротуар и перевернулся. Кроме того, в Дагестане водитель не заметил на обочине инспектора ГИБДД и сбил его. В результате ДТП пострадал служебный автомобиль.