Двухлетний ребенок раскусил ртутный градусник и попал в больницу Под Волгоградом ребенка госпитализировали из-за отравления ртутью из градусника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В хуторе Шуруповский двухлетний ребенок во время измерения температуры тела решил попробовать градусник на вкус, передает портал «Новости Волгограда». В результате он раскусил его и оказался во Фроловской районной больнице с отравлением парами ртути. Сейчас состояние маленького пациента стабильное.

Двухлетний пациент поступил после того, как разгрыз ртутный градусник, сейчас состояние малыша стабильное, — сообщил источник в правоохранительных органах.

В Ижевске врачи республиканской больницы извлекли из пищевода двухлетнего ребенка сувенирную монету. В больницу пациент поступил с жалобами на боль при глотании. В спасении ребенка участвовала бригада из анестезиолога-реаниматолога, хирурга и эндоскописта. Операция прошла успешно, ребенок находится в больнице вместе с матерью.

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