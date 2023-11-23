Школьница в Подмосковье проглотила 15 магнитных шариков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Черноголовке 15-летняя школьница проглотила 15 магнитных шариков, сообщает MK.RU. Ее госпитализировали в один из областных стационаров.

Подросток пояснила, что была в гостях, где увидела магнитный конструктор с небольшими шариками. Она взяла их в рот, планируя перекатывать языком. В определенный момент школьница отвлеклась и рефлекторно проглотила шарики. Инородные предметы смогли обнаружить на рентгене в тонком кишечнике. Медикам предстоит извлечь их из девочки.

В июле житель Подмосковья проглотил зубную щетку, дверную ручку и две дужки очков. 22-летнего пациента спасли врачи Коломенской больницы. Щетку и дверную ручку извлекли из желудка без разрезов, однако чтобы достать дужки, пришлось проводить хирургическую операцию. Объяснить, зачем он все это съел, молодой человек не смог. После хирургического лечения его должны были направить на обследование в психиатрическую клинику.

До этого врач-педиатр Марк Пружинин рассказал, что ребенок может случайно засунуть в нос или в ухо любой попавшийся ему маленький предмет или попытаться попробовать его проглотить. Поэтому за детьми необходим постоянный контроль, а все потенциально опасные предметы должны располагаться вне досягаемости детей.