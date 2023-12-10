В Ижевске ребенок оказался в больнице из-за монеты Врачи в Ижевске извлекли из пищевода ребенка сувенирную монету

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ижевске врачи республиканской больницы извлекли из пищевода двухлетнего ребенка сувенирную монету. Как рассказала в Telegram вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, ребенок попал в больницу с жалобами на боль при глотании.

Ребенок поступил в приемное отделение РДКБ 8 декабря с жалобами на боль при глотании. Оказалось, он проглотил сувенирную монету диаметром около 2 сантиметров, которая застряла в пищеводе. Развился обширный отек, — пишет Пинчук.

В спасении ребенка участвовала бригада из анестезиолога-реаниматолога, хирурга и эндоскописта. Операция прошла успешно, ребенок находится в больнице вместе с матерью.

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