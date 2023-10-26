Ребенок лишился пальцев из-за детали гранаты Мальчику из Славянска-на-Кубани оторвало два пальца взрывом от детали гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик из Славянска-на-Кубани лишился двух пальцев после того, как решил поиграть с запалом от гранаты в огороде, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Ребенок нашел взрывоопасное устройство в тумбочке у отца. Мужчина, в свою очередь, оставил себе деталь на память.

Мальчик обнаружил устройство, когда вогнал занозу в палец и искал, чем обработать рану. Запал привлек его внимание больше, чем антисептик. Ребенок, уверенный в том, что нашел муляж, забрал его с собой и ушел в огород, где и произошел взрыв.



По информации канала, деталь мужчине привез брат из Чечни 25 лет назад. Родственники неоднократно просили его избавиться от сувенира, однако этого так и не произошло. Суд приговорил мужчину к шести годам тюрьмы.

Житель Томской области ранее бросил гранату в друзей, считая, что держит в руках муляж. Снаряд сдетонировал, в результате один товарищ погиб, еще двое пострадали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Погибший приятель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Он получил серьезные увечья рук, ног, а также переломы. Правоохранители выясняют, откуда взялась боевая граната.