Readovka: избившие жительницу Приморья подростки издевались над сельчанами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки, избившие за 1000 рублей жительницу поселка Дунай в Приморье, долгое время терроризировали местных жителей, сообщает Readovka. Ранее в Сети появилось видео, на котором молодой человек руками и ногами до крови избил женщину. По словам дочери пострадавшей, парень, который применил физическое насилие в отношении жительницы поселка, родом из неблагополучной семьи.

Парень, наносивший удары женщине на видео, из неблагополучной семьи. Его старший брат издевался и над собственной матерью, но не понес наказания, — сообщила дочь пострадавшей.

По словам родственницы избитой, она узнала об издевательствах со стороны подростков после того, как наткнулась на ролик в социальных сетях. Заступники, наказавшие двух смельчаков, сейчас находятся в полиции.

Парни, которые их наказали, сейчас находятся в полиции. Все жители пытаются им помочь! Они заступились за мою маму, — рассказала девушка.

Она отметила, что ее мать более 20 лет страдает алкогольной зависимостью. Из-за этого у женщины начались провалы в памяти. По словам дочери, о том, что случилось, мать уже не помнит.

Ранее сообщалось, что в Приморье полицейские начали поиск мужчин, которые устроили самосуд над избившими женщину подростками. В поселке Дунай двое молодых людей поиздевались над местной жительницей, запечатлев происходящее на видео.

Пока один из подростков наносил женщине удары руками и ногами по лицу, требуя отдать деньги, второй выступал в роли оператора. Позже двух смельчаков нашли местные жители, которым не понравилось поведение юношей.