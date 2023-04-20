РБК: красноярский губернатор Усс сменит работу

Фото: Скриншот с видео/av_uss/t.me

Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс в самое ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента России. По их словам, политик будет представлять регион в Совете Федерации.

Собеседники издания добавили, что Усс уже написал заявление об отставке. Что касается его преемника, то большинство из них заявили, что им станет замглавы Минфина России Михаил Котюков.

В пресс-службе главы Красноярского края назвали информацию о грядущей отставке Усса слухами.

Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией, — сказали в пресс-службе в ответ на вопрос NEWS.ru.

Ранее Усс опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто помогал вызволить из-под ареста в Италии его сына Артема. Отдельно он выразил признание президенту Владимиру Путину, отметив, что глава государства повел себя как «человек с большим сердцем».

Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Вашингтон обвиняет его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках. 23 марта он сбежал из-под домашнего ареста, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. В России в отношении Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег.