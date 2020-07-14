Разгромившим офис строителям АГПЗ вернут 14 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3df79c70-c5b6-11ea-80bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Амурский ГПЗ/vk.com

Строителям Амурского газоперерабатывающего завода, которые накануне устроили погром в офисе компании-подрядчика, вернут более 14,4 млн рублей, незаконно удержанные из их зарплат.

Деньги были удержаны турецкой компанией Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке в целях уплаты НДФЛ за два месяца действующего патента. По данному факту возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

В ведомстве пояснили РИА Новости, что эти работники освобождены от оплаты патента, поэтому деньги удержаны у них незаконно и будут возвращены.

Компанию также уличили в нарушении правил пребывания иностранных граждан на территории РФ. Это послужило основанием для возбуждения ещё одного дела по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ.

По факту инцидента возбуждены два уголовных дела по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках (ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Прокуратура продолжает проверку.

Как ранее писал NEWS.ru, рабочие устроили погром из-за задержки зарплат. Они переворачивали машины, били стёкла и двери в офисе, ломали кондиционеры. На место происшествия прибыли бойцы ОМОНа. Часть протестующих удалось разогнать, самые буйные были задержаны. По словам очевидцев, во время погрома офиса работа на строительных площадках прекратилась. Всего там находятся 17 тысяч рабочих, сколько именно из них протестовали, неизвестно.