Строители завода «Газпрома» разгромили офис из-за невыплаты зарплат

https://static.news.ru/photo/76800700-c4f6-11ea-9f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строители Амурского газоперерабатывающего завода, который возводится рядом с городом Свободный в Амурской области, устроили погром в офисе компании подрядчика из-за финансовых претензий.

Работники разгромили офис одного из подрядчиков Амурского ГПЗ — турецкой компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома». Люди переворачивали машины, били стёкла и двери в офисе, ломали кондиционеры. На место происшествия прибыли бойцы ОМОН. Часть протестующих удалось разогнать, самые буйные были задержаны, передаёт tjournal.ru.

Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах видно, как толпа мужчин в спецодежде и касках идёт по коридорам офиса и с криками и руганью крушит мебель. На некоторых вахтовиках также надеты защитные маски для профилактики COVID-19.

Причиной конфликта стали невыплаты зарплат. По информации Readovka, оплату задержали на несколько месяцев.

По словам очевидцев, во время погрома офиса работа на строительных площадках прекратилась. Всего там находятся 17 тысяч рабочих, сколько именно из них протестовали, неизвестно.

В объединённом пресс-центре Амурского газоперерабатывающего завода информацию об погроме подтвердили.

Участники инцидента, в результате которого офисным помещениям подрядной организации Renaissance Heavy Industries был причинён ущерб, задержаны правоохранительными органами. Проводится расследование. Инцидент произошёл из-за финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации, — сообщили РИА Новости в пресс-центре.

Ранее дело бывшего владельца и главы НПО «Космос» Андрея Чернякова о невыплате в 2013–2014 годах 182 млн рублей зарплаты передали в суд. Будучи президентом ООО «НПО «Космос» и фактическим руководителем дочерней организации ООО «Космос Спецстрой», Черняков при наличии реальной возможности не выплатил зарплату 1204 работникам. По данным СК, в настоящее время на имущество Чернякова на сумму 365 млн рублей наложен арест, писал NEWS.ru.