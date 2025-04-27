Разгром ВСУ в Курской области назвали «лебединой песней» Сырского Эксперт Дандыкин: поражение ВСУ в Курской области станет концом карьеры Сырского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Авантюра украинских войск в Курской области обернулась для Киева большими потерями, заявил военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с РЕН ТВ. Он высказал мнение, что операция может стать «лебединой песней» для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Во-первых, освобождена коренная наша территория. Враг вторгся. Достаточно это была огромная авантюра. Большими силами шли бои. И ему не удалось решить свои задачи, — подчеркнул Дандыкин

Дандыкин подчеркнул, что в результате произошедшего была освобождена российская территория, куда ранее вторглись вооруженные группы. По словам эксперта, сражения проходили при значительном участии личного состава с обеих сторон, но украинским силам не удалось выполнить поставленные задачи.

Отдельно Дандыкин отметил, что одной из целей украинских подразделений могло быть продвижение к Курской АЭС и попытка взять под контроль этот стратегический объект. Эксперт считает произошедшее крупной неудачей для командования ВСУ.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.