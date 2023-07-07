«Разборки с сутенерами»: очевидица рассказала о поножовщине в Краснодаре Свидетельница поножовщины в Краснодаре назвала произошедшее разборкой с сутенерами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В жилом комплексе «Панорама» в Краснодаре произошла драка с участием шести мужчин, один из которых получил ножевые ранения. Очевидица конфликта Екатерина в беседе с NEWS.ru назвала его разборкой с сутенерами и пожаловалась на ухудшение криминогенной обстановки в регионе.

Произошло у нас по адресу Жлобы, 141. Шесть мужчин устроили разборки, шум страшный доносился с улицы: крики, мат. Сначала у них словесная перепалка завязалась, потом в ход пошли ножи и оружие. Одного парня в итоге пырнул нерусский мужчина, потом начал пинать, пока он без сознания лежал. Я все думала, кто с собой будет ножи и оружие таскать, сейчас увидела, что это разборки с сутенерами были, так что ситуация прояснилась, — рассказала Екатерина.

Она добавила, что пострадавшего увезла скорая помощь. Сотрудники полиции находились на месте происшествия до четырех часов утра, выясняя обстоятельства произошедшего.

Вообще в нашем районе страшно стало жить, настроили баров, клубов, теперь что ни новость, то криминальная сводка, — заключила Екатерина.

По сведениям Telegram-канал Kub Mash, пострадавший в драке получил резаные раны шеи и бедра. Он находится в больнице в бессознательном состоянии. На месте драки обнаружены пневматический пистолет, складной нож и серебряный браслет. Полиция ищет остальных участников потасовки.

Ранее сообщалось о поножовщине в поезде Барнаул — Адлер. По словам очевидцев, трое мужчин выпивали водку, завязался конфликт и один из собутыльников взялся за нож. Пострадали два человека. Нападавшего задержала полиция. При этом он кричал, что спас всех пассажиров поезда, и утверждал, что один из пострадавших планировал теракт.