Пьяный мужчина в поезде, следовавшем из Барнаула в Адлер, нанес множественные ножевые ранения двум своим приятелям, с которыми ехал в купе, передает РЕН ТВ. Очевидица произошедшего отметила, что пассажиры пытались остановить мужчину, но тот продолжал попытки добить своих друзей-попутчиков.

Получается один был с перерезанным горлом, он захлебывался прям, а второй – у него было ранения в голову. Он выполз в коридор и там упал, но пытался ползти. Ему потом вынесли матрас, попытались его положить на матрас. А тот мужчина прыгал и пытался их дорезать. Его всячески останавливали, — рассказала пассажирка.