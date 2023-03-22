Пьяная россиянка до смерти забила головой об пол трехмесячного сына Омский суд приговорил к 15 годам колонии женщину, избившую до смерти трехмесячного сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу, насмерть избившую своего трехмесячного сына на глазах у его отца будучи пьяной, сообщило в Telegram региональное управление Следственного комитета. По данным ведомства, женщина несколько раз ударила младенца головой об пол, из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер. В СКР рассказали, что на преступление жительница Омской области пошла после ссоры с сожителем на почве ревности.

10 августа 2022 года в ночное время находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая во время ссоры с сожителем на почве ревности умышленно с целью причинения смерти несколько раз ударила головой об пол трехмесячного сына, находившегося в силу возраста в беспомощном состоянии, в присутствии отца ребенка. Малыш умер на месте от черепно-мозговой травмы. <...> Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, — говорится в сообщении СК.

При этом сама женщина на суде заявила, что не била ребенка целенаправленно, а случайно упала вместе с ним на пол. Следствие нашло доказательства, опровергающее эту версию, суд принял их во внимание.

Ранее стало известно, что жительницу Дальногорья Приморского края заподозрили в избиении своей полугодовалой дочери. Младенец попал в больницу с травмой плеча. По словам молодой матери, она не била ребенка, он сам упал с кровати, когда она отлучилась приготовить ей смесь для кормления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Матери девочки 20 лет, она нигде не работает и имеет судимость. Помимо того, она якобы стоит на учете у психиатра и нарколога из-за проблем с алкоголем.