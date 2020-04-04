Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап

Роспотребнадзор сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в Дагестане. По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.
Это означает, что инфекция уже циркулирует в окружающей среде, воздухе, почве и на предметах. Для того чтобы заразиться коронавирусом, не обязательно контактировать с больными или носителями вируса. Достаточно проехать после них в общественном транспорте.
В связи с этой ситуацией глава Дагестана Владимир Васильев расширил полномочия руководителей районов, чтобы те самостоятельно принимали решения.
Если у вас в районе обстановка абсолютно спокойная, то я даю право вам, как и президент России — нам, главам субъектов, принимать решения, но контролировать температурный режим надо жёстко, но в меру, достаточную для защиты людей, — отметил Васильев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав Дагестана опроверг слухи о паломнике с коронавирусом. Представители ведомства отметили, что паломник был госпитализирован с обычной простудой.
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