Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых Спасатели по просьбе следователей возобновили поиски Усольцевых на четыре дня

Спасатели возобновили активные поиски семьи Усольцевых, которая загадочно исчезла в районе горы Буратинка в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал «112». По запросу следственных органов спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов будут прочесывать местность в течение четырех дней.

Сергей, Ирина и их дочь пропали без вести еще 28 сентября после того, как отправились на прогулку в урочище «Буратинка». Путешественники оставили свой автомобиль у подножия, поднялись в гору, и после этого связь с ними полностью оборвалась. Позже поисковые отряды обнаружили в лесу только запертую машину главы семейства, внутри которой лежали нетронутые 300 тыс. рублей.

Ранее за один из этапов поисков спасатели обследовали около шести квадратных километров лесного массива, но результатов это не дало.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов сообщил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.