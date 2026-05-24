Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 08:12

Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых

Спасатели по просьбе следователей возобновили поиски Усольцевых на четыре дня

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели возобновили активные поиски семьи Усольцевых, которая загадочно исчезла в районе горы Буратинка в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал «112». По запросу следственных органов спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов будут прочесывать местность в течение четырех дней.

Сергей, Ирина и их дочь пропали без вести еще 28 сентября после того, как отправились на прогулку в урочище «Буратинка». Путешественники оставили свой автомобиль у подножия, поднялись в гору, и после этого связь с ними полностью оборвалась. Позже поисковые отряды обнаружили в лесу только запертую машину главы семейства, внутри которой лежали нетронутые 300 тыс. рублей.

Ранее за один из этапов поисков спасатели обследовали около шести квадратных километров лесного массива, но результатов это не дало.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов сообщил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.

Регионы
Усольцевы
Красноярский край
поиски
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту
Шестнадцать человек погибли при взрыве поезда в Пакистане
Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие
Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке
Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
Бывший прокурор МУС призвала к принятию статута против агрессии США
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки
Какая коса лучше — бензиновая или электрическая: техданные, главные отличия
European Gymnastics восстановил права российских гимнасток
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске
«Мир, а не ракеты»: депутат Рады призвал Киев прекратить конфликт
Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов
Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Юрист назвал самые популярные схемы мошенничества
В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией
Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня
Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области
Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.