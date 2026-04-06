06 апреля 2026 в 13:59

Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани

Конфискованные по иску к замгубернатора Кубани активы приобретались с 2015 года

Актвы, которые изымают по иску к замгубернатору Кубани Андрею Коробке, приобретались с 2015 года с использованием служебного положения, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что исковое заявление Генпрокуратуры РФ принял к производству Ленинский районный суд Краснодара.

Приобреталось с 2015 года систематически с использованием служебного положения, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество Коробки и связанных с ним лиц. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что доход предприятий депутатов, связанных с Коробкой, увеличилась на 10 млрд рублей благодаря сращиванию бизнеса и власти.

До этого Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Политика и его окружение уличили в незаконном обогащении почти на 1 млрд рублей.

