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26 июля 2025 в 18:25

Раскрыта причина блэкаута в Дагестане

Пожар на подстанции оставил без света более 86 тысяч жителей Махачкалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 86,5 тысячи жителей Махачкалы остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции 110 кВ «Новая», сообщили пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Дагестана в субботу. Причиной стало возгорание кабелей на подстанции, вызванное повышенной нагрузкой на линиях электропередачи.

26 июля в Махачкале на подстанции 110 кВ «Новая» вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, были повреждены 23 кабельные линии 6 кВ. В настоящее время аварию устраняют ремонтные бригады. Восстановить электроснабжение планируется ранним утром 27 июля.

До этого стало известно, что причиной массового отключения электричества в Приморье стало хищение кабеля на подстанции. Без света остались более 20 тысяч человек. По факту случившегося подано заявление в полицию.

Дагестан
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