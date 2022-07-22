Раскрыта личность отца, ударившего дочь после ДТП в Подмосковье РЕН ТВ раскрыл личность отца, ударившего дочь после ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отца, ударившего несовершеннолетнюю дочь после ДТП в Подмосковье, зовут Александр Мамонов, пишет РЕН ТВ. Ранее в одном из дворов подмосковного города Пушкино пьяный водитель посадил ребенка за руль собственной машины. После того как машина тронулась с места, она врезалась в проезжающий мимо автомобиль. Мамонов рассердился, после чего с силой ударил ребенка по лицу, из-за чего девочка упала на асфальт.

Стала известна личность отца, который ударил маленькую дочь после аварии. По предварительным данным, автомобиль принадлежит Александру Мамонову, — сказано в сообщении.

Сначала Мамонов попытался оправдать свой поступок, заявив о том, что он вовсе не бил ребенка, а девочка упала на асфальт сама. Также он рассказал, что за рулем машины якобы сидела его жена, которая и попала в аварию. Однако на кадрах, запечатлевших инцидент, точно показано, как Мамонов ударил ребенка по лицу.

Позже мужчина признался в содеянном.

Прокуратура Подмосковья организовала проверку после появления видеозаписи в СМИ.