Раскрыта личность ходившего с ружьем возле школы в Железногорске МВД: с ружьем возле школы в Железногорске ходила 19-летняя девушка

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По улицам Железногорска Красноярского края наперевес с ружьем ходила 19-летняя девушка, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД России. В ведомстве уточнили, что оружие оказалось игрушечным.

В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Железногорска обратился житель города, который сообщил, что на фото и видео, опубликованных в социальных сетях и мессенджерах, он узнал свою дочь. Оперативники уголовного розыска выехали по адресу проживания мужчины, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями.

Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео, — говорится в сообщении.

Сейчас девушка доставлена в территориальное подразделение полиции для опроса. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в образовательных учреждениях города Железногорска в Красноярском крае усилили режим безопасности после появления информации о вооруженном мужчине, разгуливающем по улицам города. Очевидцы предположили, что человек имеет при себе охотничье ружье «Сайга». Охрана учебных заведений была усилена по всему городу, в школах дежурили отряды полицейских.