Рабочий погиб под бетонной плитой в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде на одном из предприятий по производству железобетонных изделий погиб рабочий-стропальщик, сообщили «МК в Калининграде» в региональном Следственном управлении СК России. По предварительным данным, мужчина оказался зажат под бетонной плитой.

Предположительно, мужчина перемещал железобетонные изделия при помощи движущейся по рельсам платформы из цеха готовой продукции на улицу, — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что инцидент произошел в проеме ворот предприятия. Самостоятельно выбраться зажатый рабочий не смог и скончался на месте от полученных травм. На месте работают следователи регионального управления СКР, по факту произошедшего организована проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В августе рабочий погиб, упав с 20-го этажа в шахту лифта в строящемся здании в Москве. ЧП произошло в Войковском районе столицы.

Также сообщалось, что в июле в городе Луге Ленинградской области в результате обрушения пешеходного моста погибли два человека, еще двое были госпитализированы с переломами ног. В ходе разбирательства выяснилось, что мост обрушился, не выдержав большого количества людей, собравшихся на фестиваль «Ольгины берега».