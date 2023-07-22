Момент падения пешеходного моста в Луге попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент падения пешеходного моста в городе Луге Ленинградской области появился в Сети. Соответствующее видео опубликовал телеканал «78». Уточняется, что организаторы фестиваля «Ольгины берега» не вышли на связь, чтобы прокомментировать произошедший инцидент.

В результате падения пешеходного моста погибли два человека. По данным канала, прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На опубликованных кадрах видно, что на мосту собралось огромное количество человек, желающих поближе рассмотреть фестиваль. Опоры не выдержали веса собравшихся и переломились.

Как сообщалось ранее, обвалившийся мост был построен недавно. После его крушения фестиваль отменять не стали. Телеканал «78» уточнил, что две женщины были госпитализированы с переломами ног.

Ранее в Бангкоке произошло обрушение огромной строящейся эстакады. Под обломками были погребены два человека, также пострадали по меньшей мере 11 человек. Общая стоимость причиненного ущерба пока оценивается.

По информации издания ОТР, строительством здания занимались сразу две компании по господряду. Теперь руководству организаций предстоит ответить за гибель людей.