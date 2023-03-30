Пытавшийся покончить с собой на сцене актер рассказал о конфликте в театре Пытавшийся покончить с собой актер Шувалов назвал причиной конфликта предложение об обучении

Фото: Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева

Актер Артур Шувалов

Пытавшийся покончить с собой на сцене русского драматического театра имени Николая Бестужева в Улан-Удэ актер Артур Шувалов назвал причиной конфликта с руководством поступившее ему предложение от министра культуры Бурятии об обучении на директора. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что об этом узнала директор театра Наталья Светозарова и решила, что он хочет занять ее место.

Поскольку Министерство культуры самостоятельно не могло оплачивать, оно позвонило в театр и сказало директору театра Светозаровой Наталье Николаевне, чтобы она оплатила мне обучение. Через несколько минут после этого звонка мне позвонила директор театра и спросила, что я себе позволяю. На что я объяснил, что не пытаюсь занять ничье кресло, — рассказал Шувалов.

По словам актера, после этого начались попытки его дискредитировать. Он пояснил, что с приходом нового постановщика Вячеслава Дьяченко его начали лишать ролей, а также придумывать истории о том, что он срывал флаги России. Шувалов заявил, что планирует решить этот вопрос через юристов.

Коллеги актера отметили, что такого поступка от Шувалова не ожидали. Они также пояснили, что этот манифест был совершен из-за целенаправленного уничтожения труппы со стороны Дьяченко, с которым у большей части команды не сложились отношения.

Ранее стало известно, что Шувалова выписали после его попытки совершить самоубийство. Жизни актера ничего не угрожает.