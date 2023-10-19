Пятилетняя девочка утонула в бассейне подмосковного фитнес-клуба

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Пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-клуба в Ленинском городском округе Подмосковья, сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале. Действия врачей скорой помощи не дали результата, ребенок скончался на месте. В настоящее время проводится проверка.

По предварительным данным, 18 октября 2023 года отец с детьми находился в фитнес-центре, расположенном в поселке Совхоз имени Ленина Ленинского городского округа. Девочка, 2018 года рождения, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время,

ушла под воду, — говорится в сообщении.

Ранее в Кстово Нижегородской области пятилетний мальчик утонул в бассейне во время занятия по плаванию. В региональном СК сообщили, что тренер по плаванию отвлекся и не увидел момент, когда ребенок ушел под воду. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В начале октября в Красноярске 11-летний школьник скончался во время занятия по физкультуре. Мальчик потерял сознание во время урока. По факту произошедшего проводится проверка. До этого учащийся 11-го класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал.