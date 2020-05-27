Пятеро сотрудников мэрии Калининграда заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ccd6d652-a006-11ea-9e34-fa163e074e61_660.jpg Калининград Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

У пятерых сотрудников мэрии Калининграда выявили заражение коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили журналистам 27 мая представители пресс-службы администрации города.

Отмечается, что один из пятерых заболевших ни с кем из своих коллег не контактировал после обнаружения болезни. Дело в том, что диагноз сотруднику мэрии поставили, когда он был в отпуске. В настоящее время он и его жена находятся в стационаре.

Остальные заболевшие — сотрудники жилищного отдела Ленинградского района города, который располагается не в основном здании. Все они сейчас находятся в стационаре, остальные сотрудники переведены на дистанционную работу, в здании проведена дезинфекция, — приводит РИА Новости сообщение администрации Калининграда.

По имеющейся на 27 мая информации, на территории Калининградской области выявлено 1338 случаев заражения, 23 человека скончались, 587 пациентов выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, беременная иностранка, у которой был подтверждён коронавирус, умерла в больнице Санкт-Петербурга. Об этом заявили в городском комитете по здравоохранению.