В Санкт-Петербурге скончалась беременная иностранка с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6311b76c-a003-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Беременная иностранка, у которой был подтверждён коронавирус, умерла в больнице Санкт-Петербурга. Об этом заявили в городском комитете по здравоохранению.

Беременная женщина, гражданка иностранного государства, скончалась в больнице имени Боткина 21 мая. У неё была подтверждена коронавирусная инфекция, тяжёлое течение вирусной пневмонии, — говорится в сообщении.

Точные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

NEWS.ru писал, что более двух тысяч беременных в РФ заражены коронавирусной инфекцией. В Москве инфицировано 816 беременных. Внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что во время беременности ребёнок не может заразиться коронавирусом от матери. Инфицирование может произойти после родов.

На 27 мая в России 370 680 случаев коронавирусной инфекции (+8338 за последние сутки), 142 208 выздоровели (+11 079 за последние сутки). Умерли 3958 человек (+161 за последние сутки).

В Москве — 171 443 (+2140 за последние сутки) заболевших, 67 458 выздоровели (+5839 за последние сутки), 2183 умерли (+73 за последние сутки).