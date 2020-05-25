Коронавирус нашли у более двух тысяч беременных в РФ

Более двух тысяч беременных в РФ инфицированы коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.
В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтверждённый по всем тестам диагноз у 2035, — заявила Адамян в эфире телеканала «Россия 1».
По её словам, в Москве инфицировано 816 беременных.
Адамян подчеркнула, что коронавирус не передаётся от матери к ребёнку во время беременности, заражение возможно после родов.
NEWS.ru писал, что в Северной Осетии выздоровели мать и младенец, которые заразились коронавирусом. У женщины вирус был выявлен на поздних сроках беременности, болезнь протекала в лёгкой форме.
На 25 мая в России — 353 427 случаев коронавирусной инфекции (+8946 за последние сутки), 118 798 выздоровели (+3746 за последние сутки). Умерли 3633 человека (+92 за последние сутки).
В Москве — 166 473 заболевших (+2560 за последние сутки), 53 586 выздоровели (+3746 за последние сутки), 2034 умерли (+41 за последние сутки).
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