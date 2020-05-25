Коронавирус нашли у более двух тысяч беременных в РФ

https://static.news.ru/photo/974b41ee-9e76-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/bgmfotografia-6240556

Более двух тысяч беременных в РФ инфицированы коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.

В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтверждённый по всем тестам диагноз у 2035, — заявила Адамян в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, в Москве инфицировано 816 беременных.

Адамян подчеркнула, что коронавирус не передаётся от матери к ребёнку во время беременности, заражение возможно после родов.

NEWS.ru писал, что в Северной Осетии выздоровели мать и младенец, которые заразились коронавирусом. У женщины вирус был выявлен на поздних сроках беременности, болезнь протекала в лёгкой форме.

На 25 мая в России — 353 427 случаев коронавирусной инфекции (+8946 за последние сутки), 118 798 выздоровели (+3746 за последние сутки). Умерли 3633 человека (+92 за последние сутки).

В Москве — 166 473 заболевших (+2560 за последние сутки), 53 586 выздоровели (+3746 за последние сутки), 2034 умерли (+41 за последние сутки).