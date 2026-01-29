Под Вологдой загорелся магазин с людьми Пятеро работников эвакуировались из загоревшегося в Вологодской области магазина

Пять работников эвакуировались из загоревшегося магазина в Вологодской области, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В ведомстве не уточнили причину возгорания, сообщает РИА Новости. По предварительной информации, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

До прибытия подразделений из здания эвакуировались пять работников. Выяснилось, что в подвале здания происходит тление деревянных конструкций пола, находящихся под железобетонной стяжкой, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья «Виоланта», расположенной в Греции. При этом одна женщина пропала без вести. В частности, в больницу доставили шесть работниц фабрики и одного пожарного. По предварительной информации, причиной чрезвычайного происшествия могли стать аммиак или пропан.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге. Уточнялось, что его площадь составляла около 4000 квадратных метров. Информации о возможных пострадавших пока нет.