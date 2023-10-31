Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Сургуте

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При столкновении двух легковых автомобилей в Сургуте пострадали пять человек, сообщает «СургутИнформ-ТВ». Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 31 октября на Нефтеюганском шоссе.

Автомобиль Toyota Camry в какой-то момент занесло, он вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris. Трое пострадавших находились в первой машине. Чтобы вызволить из покореженного авто одного из них, спасателям пришлось применить спецсредства. Еще двое пострадавших находились в другой машине.

Ранее сообщалось о ДТП в Нефтекамске, где в результате столкновения школьного автобуса и легковушки пострадали семь человек. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс. Предполагается, что причиной происшествия стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. В больницу доставили троих детей из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus, остальных детей врачи осмотрели на месте.

Накануне в Бурятии перевернулся микроавтобус с буддийскими паломниками. Они следовали в сторону Лика Богини Янжимы — одной из известных буддийских святынь в регионе. В момент аварии в салоне находилось восемь человек. Трое из них госпитализированы.