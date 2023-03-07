Пьяный водитель влетел в машину со спящим таксистом под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области пьяный водитель Infiniti влетел в машину со спящим таксистом, сообщает «Сиб.фм». Находившийся в салоне автомобиля мужчина скончался. Его родственница рассказала, что в декабре виновник аварии уже получал штраф за пьяную езду.

Он уже получал штраф за пьяную езду в декабре, — заявила она.

Трагедия произошла 6 марта в Искитимском районе Новосибирской области около 4:30 утра. Водитель Infiniti, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованный Hyundai Solaris, в котором находился 58-летний таксист по имени Сергей, отдыхавший после ночной смены. По словам Натальи, виновник ДТП сразу же скрылся с места происшествия, но позже был пойман правоохранителями. Однако в пресс-службе регионального эту информацию подтвердить не смогли. Также в ведомстве не смогли уточнить, поймали ли злоумышленника.

Ранее сообщалось, что 22-летний тиктокер и автоблогер Гоша Ерохин может лишиться свободы на два года из-за езды в пьяном виде. Молодой человек попался патрулю 20 января на автомобиле BMW в московском районе Алтуфьево.

В ноябре в Москве грузовой автомобиль на полной скорости наехал на машину такси. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажирка, которой оказалась 34-летний врач-нефролог. За рулем грузовика находился гражданин Белоруссии, который после столкновения скрылся с места происшествия, но был задержан. Впоследствии сообщалось, что за грузовиком подозреваемого числилось свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.