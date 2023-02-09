Автоблогер может угодить в тюрьму из-за пьяной езды SHOT: автоблогер Ерохин может лишиться свободы из-за пьяной езды

Фото: Соцсети

Гоша Ерохин

22-летний тиктокер и ведущий блога об автомобилях Гоша Ерохин может лишиться свободы на два года из-за езды в пьяном виде, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, молодой человек попался патрулю 20 января на автомобиле BMW в московском районе Алтуфьево.

Против блогера могут возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание за неоднократное нарушение статьи КоАП о вождении авто в состоянии алкогольного опьянения.

В 2021 году Ерохина 21 раз привлекали по административным статьям, а в январе 2022 года он даже отсидел 11 суток из-за публикации видео с многочисленными нарушениями правил дорожного движения.

В ноябре 2022 года вышел на свободу блогер Эдвард Билл, по вине которого в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин. Автомобиль Audi RS6, на котором Бил спровоцировал аварию, ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.

В 2021 году московская Госавтоинспекция подписалась в социальных сетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения. Это подтверждал начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков. В том же году Роскомнадзор предупреждал, что намерен отслеживать аккаунты автоблогеров, пропагандирующих нарушение ПДД, и блокировать их.