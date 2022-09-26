Пьяный россиянин забил до смерти 63-летнего отца-инвалида в Мурманске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мурманский суд рассмотрит дело против 34-летнего россиянина об убийстве 63-летнего отца-инвалида, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ. По данным издания, пьяный мужчина десять раз ударил пенсионера кулаками и ногами, его госпитализировали с тяжелыми травмами, после чего он скончался в больнице.

По информации издания, инцидент произошел 2 июля 2022 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мотивом преступления стала личная неприязнь сына к отцу, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Инцидент произошел вечером 19 сентября на Щелковском шоссе. Ребенок заявил, что избиение — дело рук 68-летнего мужчины.

17 сентября в Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил третьеклассника Степу, заступившегося за маму. Незнакомец начал оскорблять женщину рядом с автобусной остановкой, а когда ребенок вмешался в конфликт, его ударили по лицу пачкой сока.