Пьяная водительница насмерть сбила подростка под Нижним Новгородом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижегородской области пьяная водительница насмерть сбила 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБД. По информации ведомства, мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, его 16-летняя подруга получила различные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным ГИБДД, смертельная авария произошла 5 августа в 23:11 на 2-м км автодороги Спасское — Варганы. Водительница автомобиля Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, после чего ее занесло к обочине, где она и столкнулась с группой людей. Женщине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы по статье о совершении ДТП в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Накануне Telegram-канал Ni Mash сообщил, что в Нижнем Новгороде пьяный начальник полиции Пильнинского района Андрей Зимин сбил на «Ниссане» 13-летнего подростка, который ехал на мопеде. По информации канала, мальчик выжил, его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Правоохранительные органы начали проверку.