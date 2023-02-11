Пьяная россиянка размозжила молотком голову сыну Нетрезвая жительница Ленинградской области несколько раз ударила молотком сына по голове

Фото: shutterstock

Нетрезвая 54-летняя жительница Ленинградской области несколько раз ударила молотком по голове 28-летнего сына, передает РЕН ТВ. Мужчина находится в больнице. Врачи диагностировали у него ушиб мозга, черепно-мозговую травму, ранения височной кости, перелом носа и резаную рану под ключицей. Мать пострадавшего задержали.

По сообщению РЕН ТВ, между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры пьяная мать взяла молоток и напала на сына. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

По данным РЕН ТВ, пострадавший мужчина прежде был судим. Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Кроме того, против него возбуждали уголовное дело за то, что он угрожал родственнику убийством. Однако впоследствии дело было закрыто за примирением сторон.

Ранее пациенты больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге устроили поножовщину. Один из мужчин несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки. После драки 44-летнему пострадавшему потребовалась помощь медиков — его состояние оценивалось как средней степени тяжести.