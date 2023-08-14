Система ПВО в Белгородской области сбила два дрона Гладков: система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородском районе система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбиты 2 воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — написал он.

13 августа в многоквартирный жилой дом в Белгороде врезался беспилотник. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, после взрыва со здания обвалилась часть плитки вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Также у дома оказались выбиты окна и повреждены кондиционеры.

Кроме того, повреждения получили 15 автомобилей, располагавшихся рядом с местом взрыва. ЧП произошло на улице Есенина, дом 9, корпус 1. Гладков пообещал, что власти помогут жильцам дома с восстановлением жилья.

Исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному жилому дому в Белгороде десятилетняя девочка получила ранения. По его словам, ребенка в ближайшее время прооперируют.