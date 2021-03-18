Путин заявил, что вопрос с водой в Крыму будет решён

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Угрозу энергодефицита в Крыму удалось снять, устранена транспортная блокада полуострова, будет решён и вопрос с водоснабжением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счёт ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберёмся и с другими проблемами, в том числе и с водой, — цитирует ТАСС Путина.

Также президент призвал обеспечить рост частных инвестиций в инфраструктуру Крыма и даже обозначил объём необходимых средств — в 2022–2025 годы, по его словам, необходимо вложить в развитие региона как минимум 1 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, в развитие Крыма десятилетиями ничего не вкладывалось, из него только «выкачивали» ресурсы, заявил Владимир Путин. Теперь, по его словам, пришло время навёрстывать упущенное. В ходе онлайн-встречи с крымской общественностью президент также отметил, что правительство РФ «системно работает по всем направлениям социально-экономического развития полуострова», но предстоит решить ещё много задач. В приоритете, по его словам, создание условий для комфортной жизни, быта и отдыха людей, развитие медицины и образования, а также поддержка предприятий и привлечение инвесторов.

Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что выбор жителей Крыма, сделанный семь лет назад, восстановил утраченную когда-то историческую справедливость.