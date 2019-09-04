https://static.news.ru/photo/f83d0bb8-cf05-11e9-81bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин резко высказался о людях, считающих Дальний Восток обузой для России, и выразил полную уверенность в перспективах развития региона.

Как передаёт « Интерфакс », Глава Якутии Айсен Николаев задался вопросом, нужен ли стране Дальний Восток, на заседании президиума Госсовета по развитию дальневосточных территорий.

С высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний, — рассуждал Николаев.

Замечание удивило российского лидера настолько, что он прервал резкой репликой выступление губернатора.

Я не знаю, какие придурки так говорили. Не верю, — прокомментировал Путин.

Далее президент заявил, что дальневосточная территория должна стать центром притяжения для россиян и для этого нужно создать подходящие условия. Политик отметил высокую динамику темпа развития экономики региона, но также признал, что развитие социальной сферы пока отстаёт. Глава РФ призвал не «плыть по течению», а продолжать работу по достижению главной цели — опережающего развития ключевого для России макрорегиона.

Как ранее сообщал News.ru, правительство РФ задумалось о развитии добычи энергоресурсов в Арктике. Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев поручили ряду ведомств принять меры по повышению финансовой привлекательности работ на арктическом континентальном шельфе.