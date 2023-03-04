Путин поздравил сына Кадырова с предстоящей свадьбой Путин провел встречу с сыном Кадырова Ахматом

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Ахмат Кадыров и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретился с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Ахматом, сообщил чеченский лидер в Telegram. Ахмат Кадыров занимает пост председателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» ЧР. По словам главы Чечни, глава государства в конце встречи поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием.

Это была неофициальная встреча, на которой внук Первого Президента Чеченской Республики рассказал о молодежной политике в регионе. Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова. Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чём мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи, — написал Кадыров.

1 марта Кадыров заявил о зарождении «новой России», в которой живут бесстрашные воины и самоотверженные труженики. Он также отметил, что на «могучих плечах» России будет построена уникальная держава, но чтобы это воплотилось в реальность, необходимо победить.

24 февраля Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, которое учредили в 2023 году. Медаль чеченскому лидеру вручили во время торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.