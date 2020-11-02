Путин проведёт встречу с губернатором Петербурга

https://static.news.ru/photo/2c2ee51c-1d08-11eb-b1f0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Беглов Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин 3 ноября приедет с рабочим визитом в Санкт-Петербург и встретится с губернатором Александром Бегловым.

Как сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на администрацию президента, время и место встречи главы государства с губернатором, а также темы их предстоящей беседы пока неизвестны.

В прошлый раз Путин встречался с Бегловым в феврале текущего года. Тогда они обсуждали реализацию нацпроектов и строительство социальных объектов в Северной столице.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце октября Беглов перешёл на дистанционную работу из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом. В пресс-службе администрации города отметили, что в целях защиты здоровья сотрудников, других должностных лиц и представителей общественности губернатор проводит все совещания по видеосвязи.