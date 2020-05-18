Путин поручил подготовить план по доппомощи здравоохранению Дагестана

https://static.news.ru/photo/79d0c710-9908-11ea-a8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с другими федеральными и региональными ведомствами разработать детальный план по исправлению сложной ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.

По словам российского лидера, ведомствам необходимо предоставить список шагов, направленных на оказание дополнительной помощи дагестанской системе здравоохранения.

Путин уточнил, что в план должна быть включена поставка тест-систем, лекарств и оборудования, а также кадровое обеспечение, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о ходе тестирования на коронавирус в Дагестане. По её словам, в регионе тестируют в два раза меньше людей, чем этого требуют нормы ведомства.