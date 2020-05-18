Путин поручил подготовить план по доппомощи здравоохранению Дагестана

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с другими федеральными и региональными ведомствами разработать детальный план по исправлению сложной ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.
По словам российского лидера, ведомствам необходимо предоставить список шагов, направленных на оказание дополнительной помощи дагестанской системе здравоохранения.
Путин уточнил, что в план должна быть включена поставка тест-систем, лекарств и оборудования, а также кадровое обеспечение,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о ходе тестирования на коронавирус в Дагестане. По её словам, в регионе тестируют в два раза меньше людей, чем этого требуют нормы ведомства.
Добавьте наши новости в избранные источники