Путин поручил МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

https://static.news.ru/photo/1e7c4bbc-9365-11ea-bda8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и МЧС в селе Белокаменка Мурманской области развернуть полевой госпиталь для оказания помощи инфицированным коронавирусом.

По состоянию на 10 мая, на село приходится более 84% всех случаев заражения в Мурманской области.

Согласно поручению Путина, в госпитале должно быть необходимое количество больничных коек, финансирование будет проводиться за счёт средств федерального бюджета.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина из Белокаменки, который умер в реанимации Мурманской областной больницы от коронавируса и двусторонней пневмонии, не был сотрудником ООО «Велесстрой».