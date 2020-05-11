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Путин поручил МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

11:42, 11 мая 2020
Фото: mil.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и МЧС в селе Белокаменка Мурманской области развернуть полевой госпиталь для оказания помощи инфицированным коронавирусом.

По состоянию на 10 мая, на село приходится более 84% всех случаев заражения в Мурманской области.

Согласно поручению Путина, в госпитале должно быть необходимое количество больничных коек, финансирование будет проводиться за счёт средств федерального бюджета.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина из Белокаменки, который умер в реанимации Мурманской областной больницы от коронавируса и двусторонней пневмонии, не был сотрудником ООО «Велесстрой».

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