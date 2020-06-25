Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров

https://static.news.ru/photo/93c835e6-b6b2-11ea-be79-fa163e074e61_660.jpg Казань Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин обратился к жителям Татарстана с поздравлением по поводу столетия республики и отметил, что этот регион является одним из лидеров России.

Как отметил глава государства, в Татарстане созданы условия для привлечения крупных инвестиций в развитие региона, успешно осуществляются инициативы в промышленности и сельскохозяйственной отрасли, энергетике, строительстве и социальной сфере. Также Путин высоко оценил вклад республики в развитие экономики, науки, образования страны, в укрепление государственности. Президент подчернул, что Татарстан подарил миру и России выдающихся деятелей искусства и и религиозных деятелей.

Образование республики стало важной вехой в богатейшей истории вашей древней земли, способствовало сохранению языка, уникального культурного и духовного наследия народов, испокон веков живущих по берегам Волги и Камы.​ Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы обязательно справимся с этим серьёзным вызовом, — говорится в сообщении президента.

В день рождения республики президент пожелал её жителям всего доброго, новых достижений и благополучия.

Как писал NEWS.ru ранее, 24 июня российский президент Владимир Путин обратился к жителям Чувашии, которая празднует свой сотый день рождения. Глава государства отметил, что за век Чувашия прошла насыщенный событиями путь, а сейчас в ней реализуются масштабные программы в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма, здравоохранения и спорта.