Пушилин заявил, что ВСУ попытались атаковать Артемовск на флангах

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Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении

ВСУ попытались атаковать Артемовск на флангах, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, российские силы отбили атаки украинской армии, передает РИА Новости.

Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции. На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями, — сообщил Пушилин.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский официально признал, что украинское командование приостановило продвижение на Артемовском направлении. Он добавил, что Киев направит внимание на восстановление боеспособности своих частей.

1 июня Пушилин также сообщил, что в первую очередь в Артемовске будут восстанавливаться промышленные объекты. По его словам, об этом уже было принято политическое решение. Он отметил, что российские силы также приступили к разминированию города. По оценкам врио главы ДНР, на это потребуется месяц.

20 мая Артемовск полностью перешел под контроль России спустя 224 дня боев. Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, восстановление города начнется после его полного разминирования и оценки повреждений.

Пресс-служба компании «Конкорд» позже опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» начала вывод основных подразделений из Артемовска. По словам предпринимателя, вагнеровцы покинут город до 5 июня.